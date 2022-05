TMW Radio - Di Michele: "Pioli è l'allenatore che ha fatto meglio negli ultimi due-tre anni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante David Di Michele ha parlato in diretta durante Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. Queste le parole sul Milan: "Pioli ha fatto un gran lavoro nel tenere il gruppo compatto e far stare sul pezzo anche chi ha giocato poco o l'anno prima tentennava. Penso a Tonali, quest'anno il giocatore in più rispetto allo scorso. Ha dimostrato di avere grandissima personalità, come lo stesso Leao che di recente sta facendo partite di livello. E poi ha rivitalizzato Bennacer, Kalulu, Tomori... Oggi come oggi è l'allenatore che ha fatto meglio in Italia negli ultimi due-tre anni".