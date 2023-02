TMW RADIO - Faccini: "Zaniolo potrebbe andare al Milan l'anno prossimo"

MilanNews.it

Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Lucio Marinuccii - Ospite: Alberto Faccini

Paolo Alberto Faccini, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche del futuro di Nicolò Zaniolo, che potrebbe mettere una clausola per tornare in Italia nel caso dovesse andare in Turchia: "La volontà del ragazzo espressa era quella del Milan e le volontà sono importanti. Credo terrà una clausola per lasciare la porta aperta all’Italia. Dico il Milan perché il ragazzo aveva espresso quella voglia. Napoli e Juventus, comunque, potrebbero guardare alla finestra”.