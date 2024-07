TMW Radio - Impallomeni: "Fofana e Rabiot sono vicini, sembra: con loro fai un centrocampo importante"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Il Milan dovrebbe comunque tentare ancora per Zirkzee?

"15 mln di commissioni è una cifra fuori mercato, ma io ripeto che mi aspettavo un colpo importante lì davanti dai rossoneri. Morata è un buon attaccante, non un top, ma riempirebbe un vuoto lasciato da Giroud. Sento i nomi di Fofana e Rabiot, quindi se davvero arrivano loro la situazione si fa interessante. Se rinforzi la mediana con qualità vuoi dare la caccia all'Inter. Fofana e Rabiot sono vicini, sembra, con loro fai un centrocampo importante".

C'è un allenatore che ha più certezze al via della prossima Serie A?

"Credo che Inter e Atalanta siano più avanti, hanno più tranquillità. Hanno cambiato meno in rosa, poi vedremo il Milan".

Chiesa intanto attende ancora:

"Vediamo che succede, ma mi pare di capire che stia riflettendo un po' troppo sull'opzione Roma e capisco se poi la Roma si guardi intorno per cercare le alternative. Per me a Roma avrebbe una grande chance di rilanciarsi, è un ambiente caloroso, sarebbe centrale in questa squadra. El Shaarawy mi dicono sia molto stimato da Motta, e ha una situazione simile a quella di Chiesa. Magari potrebbe esserci un inserimento nelle trattative tra i due club".