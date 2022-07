TMW RADIO - Impallomeni: "Ho visto Maldini molto provato, ma più sereno"

MilanNews.it

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni: "Dybala lo vedo ancora all'Inter, sarebbe una sconfitta per Marotta perderlo in favore del Milan. Averlo messo ai box per prendere Lukaku non è un indizio di averlo mollato definitivamente, perché non è di marottiana memoria. Le convergenze di cui parla l'ad nerazzurro fanno riferimento alle uscite ed evidentemente la sola cessione di Sanchez non può bastare. Ho visto Maldini molto provato ma più sereno, se ci fosse stato lui in sella fin da subito Sanches e Botman sarebbero già al Milan. Frattesi-Roma? Ci sono i presupposti per concludere l'operazione. Si discute da tanto tempo su cifre e modalità, ma la volontà di Frattesi conta molto e può essere decisiva. Un voto a questa trattativa se andasse in porto sarebbe 8".