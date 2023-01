TMW RADIO - Impallomeni: "Zaniolo? La Roma vuole incassare il giusto e il Milan non vuole spendere molto"

MilanNews.it

A parlare di mercato e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni. Questo il suo pensiero su Zaniolo-Milan: "Se sta bene può dare uno scatto di più in un'altra fase di gioco. Non credo sia un'istanza impellente, potrebbe fare comodo ma la Roma vuole incassare il giusto e il Milan non vuole spendere molto, quindi per ora le distanze ci sono".