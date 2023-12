TMW Radio - Orlando: "L'Atalanta sta davvero male: il Milan ha una grande chance"

L'ex calciatore Massimo Orlando, nel suo intervento a TMW Radio, ha parlato anche della gara del Milan, che affronterà l'Atalanta al Gewiss Stadium e dovrà cercare di portare a casa i tre punti a ogni costo per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica: "Il Milan è ancora dentro al discorso campionato. L'Atalanta sta davvero male ora e non riesce ad esprimere il solito calcio. Il Milan ha la grande chance".

De Ketelaere ha veramente le potenzialità per emergere all'Atalanta?

"L'ho visto diverse volte quest'anno, magari stavolta ci smentisce ma mi arrendo. Non riesco ancora a capire il ruolo, e poi lo vedo tanto molle, non ha intensità. Non è che non gli sono state date le chance, forse ha proprio bisogno di andare via dall'Italia. Al momento Maldini ha sbagliato".