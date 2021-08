TMW RADIO - Paolillo: "Stadio a Milano? Con Zhang mi chiedo dove vengano prese le risorse"

Sul progetto del nuovo stadio in comune, quanto peserà la situazione dell'Inter sul Milan? Questa la risposta di Ernesto Paolillo, ex dirigente dell'Inter, a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio con Pietro Lazzerini e Dimitri Conti: "Mi chiedo dove vengano prese le risorse per un nuovo stadio... O le aggiungono immettendole tramite investimento immobiliare della famiglia Zhang, o se devono far cassa non penso possano. Sono convinto che lo stadio a Milano ci voglia, ma le cose vanno fatte in due".