TMW RADIO - Tacchinardi: "Il Milan inizia a fare paura"

Alessio Tacchinardi, intervenuto a TMW Radio, si è espresso sulle potenzialità del Milan in campionato: "Sono ancora un po' scettico però comincia veramente a far paura. Ci sono delle partite, degli scontri diretti che devi portare a casa in qualsiasi maniera. E con la Lazio ho visto questo. Non è più un caso che batta certe squadre. Per me vince lo Scudetto la Juve o l'Inter, ma il Milan ieri ha fatto capire che non solo può provarci ma hanno serie possibilità".