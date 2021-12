TMW RADIO - Tacchinardi: "Liverpool super, ma il Milan è cresciuto tanto"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi ha parlato delle possibilità del Milan di passare il turno.

Milan, in Champions per sperare nella qualificazione:

"Se hai una possibilità, devi provarci in tutte le maniere. Il Liverpool è una super-squadra, ma il Milan è cresciuto tanto, è riuscito a recuperare una possibilità per qualificarsi. Ha tanti giocatori fuori il Milan, ma battere il Liverpool darebbe grande autostima".