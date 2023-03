TMW - Ranocchia: "Ho rosicato perché non abbiamo rivinto il campionato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Ranocchia, ex difensore dell'Inter, che si è ritirato a inizio stagione - dopo essere passato al Monza - per i troppi problemi fisici, è stato intervistato a Tuttomercatoweb.com in esclusiva ed è tornato sulla sconfitta nel campionato scorso con i nerazzurri: "Ho rosicato perché non abbiamo rivinto il campionato, era il 20esimo Scudetto e avrebbe avuto un significato importante. Però abbiamo vinto la Supercoppa, la Coppa Italia, ho lasciato comunque con due trofei e va bene così, sono contento".