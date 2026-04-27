Tommasi designatore ad interim, l'AIA: "Scelta di continuità, importanti doti dirigenziali"

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(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Una scelta legata alla continuità del lavoro svolto, in vista delle ultime partite di Serie A e B e della finale di Coppa Italia. Dino Tommasi, dopo un eccellente trascorso sui terreni di gioco che lo ha portato ad arbitrare in Serie A, ha dimostrato in questi anni importanti doti a livello dirigenziale, ricoprendo ruoli nazionali di primo piano. A lui e a tutta la squadra vanno gli auguri di buon lavoro per il finale di stagione sportiva. Nell'occasione vogliamo ribadire la nostra vicinanza e solidarietà a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per il difficile momento che stanno vivendo".

Così, in una nota dell'Aia, il Vicepresidente vicario Francesco Massini ufficializza la nomina del nuovo designatore ad interim, formalizzata dal Comitato Nazionale dell'associazione arbitri riunitosi questo pomeriggio. (ANSA).