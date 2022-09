Tomori in nazionale: 0 minuti giocati tra l'incredulità degli inglesi

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è conclusa con 0 minuti giocati la sosta di Fikayo Tomori con la sua Inghilterra: contro l'Italia il centrale rossonero è rimasto in panchina, mentre non è stato convocato per la sfida contro la Germania. Stampa e noti tifosi inglesi (come Gallagher) si sono espressi contrari alla scelta di Southgate, che gli ha preferito due volte - inspiegabilmente - un disastroso Maguire.