Tonali: "Maignan ha una forza e una reattività impressionanti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sandro Tonali ha rilasciato una lunga intervista a Dazn poco prima della parata cittadina di lunedì. Ecco le sue dichirazioni integrali:

La differenza tra Maignan e Donnarumma: “Tirare in allenamento a Gigio era difficile perché ti copriva la porta in una maniera impressionante. Mike ha una reattività incredibile. Nel momento in cui tu pensi di avergliela messa all’incrocio e pensi che per lui sia impossibile arrivare a prenderla, lui ci arriva. Ha una forza, una reattività e una forza impressionanti”.