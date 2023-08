Torchia: "Donnarumma ha già fatto l'università nel momento in cui si fanno le medie. Poteva essere la bandiera del Milan"

Davide Torchia, ex portiere e oggi agente, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com sul momento non facile di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain: "Donnarumma ha preso un respiro di mercato internazionale quando ancora era in evoluzione. Diciamo che ha già fatto l'università nel momento in cui si fanno le medie. Resta un portiere forte, che fa qualche errore come tutti, ma non è facile. Non dimentichiamoci che è un portiere molto giovane, con grandissime qualità. Fino a qualche tempo fa poteva essere la bandiera di una big italiana come Milan, Juve, Inter...".