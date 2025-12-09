Torino-Milan 2-3, Gimenez esulta davanti alla tv: "Let's go Pulisic!"

Subito dopo la fine del match vinto ieri sera 3-2 dal Milan sul campo del Torino, Santiago Gimenez, che non gioca una partita ufficiale dallo scorso 28 ottobre contro l'Atalanta e che ha fatto il tifo per i suoi compagni davanti alla tv, ha pubblicato una storia su Instagram con il video del gol della vittoria di Christian Pulisic: "Let's go Pulisic!" il messaggio del messicano per l'attaccante americano, decisivo ieri con una doppietta.

Questo il tabellino di Torino-Milan 2-3, gara valevole per la quattordicesima giornata di campionato di Serie A Enilive 2025/2026:

TORINO-MILAN 2-3

Marcatori: 10' pt Vlasic su rigore (T), 17' pt Zapata (T), 24' pt Rabiot (M), 22' st, 32' st Pulisic (M)

LE FORMAZIONI

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze (33' st Masina), Maripan, Coco; Pedersen (39' st Nkounkou), Anjorin (14' st Casadei), Asllani, Lazaro (39' st Ngonge); Vlasic; Zapata, Che Adams (39' st Aboukhlal). A disp.: Paleari, Popa, Ilkhan, Simeone, Dembelé, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (43' st Estupinan), Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi (21' st Pulisic); Nkunku, Leao (31' pt Ricci). A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Chiffi della sezione di Padova

Ammoniti: 19' pt Maignan (M), 8' st Lazaro (T), 11' st Anjorin (T)

Recupero: 4' 1T, 5' 2T