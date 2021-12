Torino, Pobega già a gennaio. Tuttosport: "Strada aperta per la mossa vincente"

Pobega è sempre più al centro del Torino di Juric, ma il giocatore, valorizzatosi in granata grazie soprattutto alla fiducia che gli è stata data, è di proprietà del Milan. Il Toro lo ha preso in prestito, senza nemmeno inserire una clausola per il riscatto, e allora bisogna iniziare a lavorare presto per trattenerlo. Secondo Tuttosport il giocatore sta bene a Torino e si sente la maglia granata cucita addosso, ma è ora di guardare al futuro e iniziare una trattativa col Milan. Il Diavolo, dal canto suo, dovrà vendere per fare cassa, considerando anche i rinnovi in vista e la possibilità di dover acquistare un attaccante vista l'età di Giroud e Ibra. Allora quale momento migliore per strappare un giocatore importante al Club rossonero? Per Cairo e Vagnati si prospetta un mercato di svolta.