Tottenham, pronta un'offerta di 25 milioni di euro per Damsgaard: sul giocatore anche il Milan

Tra i giocatori accostati negli ultimi giorni al Milan figura anche il giovane talento danese Damsgaard. Il classe 2001, dopo l'Europeo in cui è stato assoluto protagonista, ha raccolto molti estimatori sia in Serie a che in Premier League e in Bundesliga. Secondo quanto riporta La Repubblica, sul giocatore è forte il pressing su Damsgaard e la società londinese starebbe preparando un'offerta di 25 milioni di euro.