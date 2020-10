Tovazzi: "Ibra rappresenta l'eroe epico contemporaneo"

Il filosofo Raffaele Tovazzi, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Vi svelo un segreto, la mia passoword per quanto riguarda i forum calcistici ha sempre dentro il nome di Ibra, perché a prescindere dal tifo lui rappresenta l'eroe epico contemporaneo, come se facesse una grande guerra epica ogni volta che va in campo. Come se combattesse la guerra di Troia".