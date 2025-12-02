Tra due giorni la Coppa Italia: Loftus e De Winter si candidano per la titolarità

vedi letture

Dopo il finale incandescente della sfida di campionato, sabato sera, Lazio e Milan si incontreranno di nuovo in Coppa Italia: giovedì sera, 4 dicembre, alle ore 21. Cambia la competizione e cambia anche il palcoscenico perché questa volta saranno i rossoneri a visitare i biancocelesti all'Olimpico. Una partita che inevitabilmente, dal punto di vista mentale, non potrà non essere condizionata dalla baraonda che si è scatenata in campionato a causa dell'episodio da Var. Ci saranno verosimilmente anche le prime parole dei tesserati laziali nel pre-gara che potrebbero alimentare la tensione.

Il Milan, con un Massimiliano Allegri sempre più pragmatico in panchina, non può far altro che pensare al campo. I rossoneri contano di recuperare almeno per la panchina Christian Pulisic, che oggi o domani dovrebbe rientrare in gruppo: già certo dell'assenza, invece, Santi Gimenez. Visti gli impegni di campionato fitti, è possibile che ci sia un po' di turnover: secondo il Corriere dello Sport i due calciatori con meno minuti che hanno la maggior probabilità di una maglia da titolare sono Ruben Loftus-Cheek e Koni De Winter. Può essere l'occasione per far rifiatare qualcuno, per questo anche Ricci ed Estupinan sono nomi caldi. Da capire se e quanto spazio ci sarà per Ardon Jashari, uno degli acquisti più onerosi dell'estate, ancora oggetto misterioso.