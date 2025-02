Tra prezzi alti, orari difficili e squadra che non stimola: la Champions a San Siro solo una volta oltre i 60mila spettatori

Prezzi spesso alti (come nel caso di Milan-Liverpool), orari complicati (ben due partite di martedì alle 18:45), avversari non esaltanti e squadra non stimolante: nella Champions League 2024-2025, il Milan ha superato i 60mila spettatori a San Siro solo in una occasione, non arrivando mai nemmeno minimamente a sfiorare il sold-out. La media spettatori in 5 partite di attesta sui 58mila.

Si riportano di seguito i dati degli spettatori paganti:

Milan-Liverpool: 59826 spettatori

Milan-Brugge: 58649 spettatori

Milan-Stella Rossa: 53717 spettatori (senza tifosi ospiti)

Milan-Girona: 66030 spettatori

Milan-Feyenoord: 54749 spettatori