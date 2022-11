Tramezzani: "Milan favorito al 55% con il Tottenham"

MilanNews.it

Paolo Tramezzani, ex difensore del Tottenham, ha parlato così del sorteggio Champions del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Gli Spurs hanno un’identità forte e uno stile unico. Negli ultimi 30-40 anni non hanno avuto un periodo d’oro come Chelsea o Arsenal, ma il tifo resta caldissimo. Chi è favorito? Io dico Milan al 55%. C’è anche un po’ di cuore nel pronostico: Gigi Ragno, che al Milan allena i portieri, è il mio migliore amico. In ogni caso, due grandi allenatori. Di Conte mi piace tutto, soprattutto come le sue squadre siano sempre riconoscibili. Le giocate sistematiche, la posizione delle mezze ali, il carattere”.