Tresoldi, il papà conferma: "È un grande tifoso del Milan. Pippo Inzaghi il suo primo idolo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:51News
di Enrico Ferrazzi

In Atalanta-Club Brugge di Champions League ci sarà in campo anche Nicolò Tresoldi, figlio di Emanuele, ex terzino degli orobici negli anni '90. Tuttomercatoweb.com ha intervistato il papà del giovane attaccante classe 2004 che non ha mai nascosto la sua passione per il Milan: "È un grande tifoso rossonero. La passione un po' gliel'ha trasmessa mio suocero, un po' lo stesso Milan che all'epoca poteva vantare giocatori come Kakà e Pippo Inzaghi. Ecco, Pippo era il suo primo idolo, già da bambino pronunciava il suo nome (ride, ndr)".

