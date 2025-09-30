Tresoldi, il papà conferma: "È un grande tifoso del Milan. Pippo Inzaghi il suo primo idolo"
In Atalanta-Club Brugge di Champions League ci sarà in campo anche Nicolò Tresoldi, figlio di Emanuele, ex terzino degli orobici negli anni '90. Tuttomercatoweb.com ha intervistato il papà del giovane attaccante classe 2004 che non ha mai nascosto la sua passione per il Milan: "È un grande tifoso rossonero. La passione un po' gliel'ha trasmessa mio suocero, un po' lo stesso Milan che all'epoca poteva vantare giocatori come Kakà e Pippo Inzaghi. Ecco, Pippo era il suo primo idolo, già da bambino pronunciava il suo nome (ride, ndr)".
Questo il programma della seconda giornata di Champions League:
Martedì 30 settembre
18.45 Atalanta-Club Brugge – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 253; in streaming su Sky Go e NOW
18.45 Kairat Almaty-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Atletico Madrid-Eintracht Francoforte – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Bodo/Glimt-Tottenham – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Chelsea-Benfica – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Galatasaray-Liverpool – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Inter-Slavia Praga – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Marsiglia-Ajax – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Pafos-Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su Sky Go e NOW
Mercoledì 1° ottobre
18.45 Qarabag-Copenaghen – Diretta tv su Sky Sport Max e Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW
18.45 Royale Union SG-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Arsenal-Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Barcellona-PSG – Diretta tv su TV8, Sky Sport Calcio e Sky Sport 253; in streaming su tv8.it, Sky Go e NOW
21.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Bayer Leverkusen-PSV – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Monaco-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Napoli-Sporting Lisbona – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252; in streaming su Sky Go e NOW
21.00 Villareal-Juventus – Diretta streaming su Amazon Prime Video
