Trevisani e quel particolare retroscena Conceiçao-Italiano-Mariani dopo la finale di Coppa Italia

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', Riccardo Trevisani ha parlato di Milan svelando il nome del dirigente dal quale la società rossonera dovrebbe ripartire l'anno prossimo:

"Io dico due cose: la prima è che non so se questa cosa succederà che dice Pastor (Giuseppe Pastore, ndr). Ovviamente ci auguriamo di si. Ieri ancora sentivo parlare di Sergio (Conceiçao, ndr) come un'opzione, di un uomo in cui avere fiducia. Non so dove poter trovare fiducia in un uomo che non ha indovinato un comportamento, poche formazioni, poche scelte tattiche. Ha vinto una Supercoppa in maniera abbastanza randomica andando sotto per 2 a 0 e si è trovato a fare delle cose anche disdicevoli con Calabria quando era al Milan, con Calabria poi quando era al Bologna. Ho assistito con i miei occhi nella pancia dello stadio a Conceiçao che torna dalla conferenza stampa con Italiano che sta andando alla conferenza, Italiano va per dargli la mano a fine partita e Conceiçao gli dà la mano senza neanche guardarlo in faccia dopo aver detto a Mariani: 'Meglio la prossima volta, meglio la prossima volta'. Se fossi stato Mariani, che non ha battuto ciglio con molta eleganza, gli ha detto 'Tu non ce l'avrai la prossima volta', perché io continuerò ad arbitrare mentre tu non sarà sulla panchina del Milan. Ma Mariani è stato molto più educato di quanto non sarei stato io, ovviamente.

Concludo dicendo che secondo me arriva Igli Tare. E sarebbe una scelta che sentirei di sposare ed appoggiare. Una scelta in ritardo netto, una scelta dopo un casting che neanche a Beautiful. Però credo che alla fine sia, sarebbe ma sarà la scelta migliore per mettere un po' d'ordine per l'esperienza che ha. Poi magari sbaglio, però così ho incertettato oggi e questo vi riporto".