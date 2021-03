Trevisani: "Le assenze sono state un fattore determinante per il Milan"

Riccardo Trevisani, ai microfoni di Sky, ha parlato degli infortuni che hanno colpito in questa stagione, in maniera pesante anche il Milan. Trevisani ha detto: “Non sottovaluto le assenze. Il discorso vale per Milan, Napoli e Juventus, anche se quest’ultima ha una rosa più ampia e può patire meno. Le assenze sono state per ora un fattore incredibile per alcune squadre, e meno per altre”.