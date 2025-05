Trevisani: "Milan, che errore vendere Reijnders! Meglio cedere Theo"

vedi letture

Intervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani ha rilasciato queste dichiarazioni sulla possibile cessione di uno dei big della rosa del Milan: "Per capire acquisti e cessioni del Milan sarebbe carino conoscere il nome dell'allenatore. Tra Reijnders, Theo, Leao e Maignan, l'ultimo che avrei venduto è Reijnders, mentre avrei ceduto Theo.

L'olandese ha più mercato, è vero, però anche il terzino francese ha richieste, per esempio a gennaio c'era stata l'offerta del Como e so che piace molto in Arabia Saudita. Se deve ripetere questa stagione, può partire serenamente, non c'è rammarico. Se vendi Reijnders invece ti impoverisci in una zona di campo dove già non sei ricco".