Trevisani: "Suso perfetto per il 4-3-3, sorpreso che la Roma cerchi un esterno destro"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Suso e dell'interessamento della Roma: "Credo che Giampaolo abbia altre idee come caratteristiche di trequartista, Suso è perfetto per il 4-3-3, la Roma gioca col 4-2-3-1 che non è molto diverso, ma sono sorpreso che la Roma cerchi un esterno destro dato che Under, dopo aver perso El Shaarawy che è un esterno sinistro".