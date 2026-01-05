Turno infrasettimanale in vista, si parte già domani: ecco quando gioca il Milan

Neanche il tempo di concludere la diciottesima giornata, terminata ieri sera con la partita di San Siro tra Inter e Bologna, che già la Serie A si proietta verso il prossimo turno, il diciannovesimo e contestualmente l'ultimo del girone di andata. La giornata inizierà già domani con tre partite che vedranno impegnate Como, Roma e Juventus. Il Milan dovrà aspettare fino a giovedì e lo farà nuovamente in casa contro il Genoa di Daniele De Rossi alle ore 20.45. Napoli e Inter saranno in campo mercoledì.

19° TURNO DI SERIE A, IL PROGRAMMA COMPLETO

MARTEDÌ 06/01

ore 15, Pisa-Como

ore 18, Lecce-Roma

ore 20.45, Sassuolo-Juventus

MERCOLEDÌ 07/01

ore 18.30, Bologna-Atalanta

ore 18.30, Napoli-Hellas Verona

ore 20.45, Parma-Inter

ore 20.45, Torino-Udinese

ore 20.45, Lazio-Fiorentina

GIOVEDÌ 08/01

ore 18.30, Cremonese-Cagliari

ore 20.45, Milan-Genoa