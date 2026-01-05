Turno infrasettimanale in vista, si parte già domani: ecco quando gioca il Milan
Neanche il tempo di concludere la diciottesima giornata, terminata ieri sera con la partita di San Siro tra Inter e Bologna, che già la Serie A si proietta verso il prossimo turno, il diciannovesimo e contestualmente l'ultimo del girone di andata. La giornata inizierà già domani con tre partite che vedranno impegnate Como, Roma e Juventus. Il Milan dovrà aspettare fino a giovedì e lo farà nuovamente in casa contro il Genoa di Daniele De Rossi alle ore 20.45. Napoli e Inter saranno in campo mercoledì.
19° TURNO DI SERIE A, IL PROGRAMMA COMPLETO
MARTEDÌ 06/01
ore 15, Pisa-Como
ore 18, Lecce-Roma
ore 20.45, Sassuolo-Juventus
MERCOLEDÌ 07/01
ore 18.30, Bologna-Atalanta
ore 18.30, Napoli-Hellas Verona
ore 20.45, Parma-Inter
ore 20.45, Torino-Udinese
ore 20.45, Lazio-Fiorentina
GIOVEDÌ 08/01
ore 18.30, Cremonese-Cagliari
ore 20.45, Milan-Genoa
