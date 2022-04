Tutti gli uomini di Raiola: valore complessivo di 800 milioni di euro

MilanNews.it

Lughissima la lista dei giocatori assistiti da Mino Raiola, di oltre 800 milioni la stima di Transfermarkt del valore dei giocatori da lui assistiti: Zlatan Ibrahimovic è senza dubbio il più rappresentativo, nonché il più longevo fra i calciatori in attività. Lo svedese è cliente sin dai tempi dell'Ajax ed è stato Raiola a curare il trasferimento alla Juventus e poi i successivi. Paul Pogba è il più remunerativo per quel che riguarda il singolo trasferimento: Raiola portò il francese alla Juventus a parametro zero dal Manchester United salvo poi dirigere il suo ritorno ai red devils per la cifra record di 105 milioni di euro, con una commissione da record per lui. Erling Haaland era l'operazione in rampa di lancio, con un addio al Borussia Dortmund già scritto. ma nel portafoglio clienti di Raiola si leggono tantissimi nomi di primissimo livello: Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Marco Verratti, Henrikh Mkhitaryan, Kostas Manolas, Hirving Lozano, Ryan Gravenberch, Mario Balotelli.