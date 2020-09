Tuttosport - A Pioli piacciono Milenkovic e Pezzella, richieste troppo alte della Fiorentina

Come riferito da Tuttosport, oggi in edicola, Stefano Pioli per rinforzare la difesa vorrebbe uno fra Milenkovic e Pezzella, ma le richieste della Fiorentina sono troppo alte. Ieri c'è stato un incontro a Casa Milan per il futuro di Duarte: il brasiliano potrebbe rimanere, sia per assenza di offerte sia perché al momento, oltre all'ex Flamengo, ci sono a disposizone solo Kjaer e Gabbia.