Tuttosport - Caso Morata: lunedì potrebbe essere a Madrid per essere visitato dai medici della Spagna. Il Milan...

vedi letture

Non è ancora un vero e proprio caso, ma c'è un po' di tensione sull'asse Milano-Madrid in merito alla convocazione di Alvaro Morata con la Spagna nonostante il trauma cranico rimediato due giorni fa a Milanello dopo un scontro fortuito con Pavlovic. Ieri c'è stato un botta e risposta tra il ct spagnolo De La Fuente e il tecnico rossonero Paulo Fonseca. Il primo ha dichiarato che "Morata ha ricevuto una forte botta, sta bene dopo gli accertamenti. C’è un protocollo e dovrebbe poter giocare la prima partita. Altrimenti, giocherà la seconda". Poche ore dopo è arrivata la risposta piuttosto infastidita del portoghese: "Non so come possa dire queste cose (De la Fuente, n.d.r.), c’è un protocollo da rispettare. Dopo una contusione alla testa, il giocatore deve fermarsi e ho l’indicazione che debba farlo per dieci giorni. È il protocollo, non è un'opzione".

Cosa succederà adesso? Come spiega stamattina Tuttosport, nella giornata di lunedì, sempre se ovviamente avrà il via libera per volare, Morata si recherà nel ritiro della Spagna per essere visitato dai medici della Federazione iberica che intanto ricevuto tutta la documentazione da parte dello staff medico del Milan. In casa rossonera si augurano che venga usato il buon senso e sperano che l'attaccante non venga utilizzato in partite comunque non decisive e che lo stesso giocatore faccia capire alla Spagna come non sia il caso di rischiare.