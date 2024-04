Tuttosport commenta: "Tomori out. La difesa del Milan sotto esame"

Tra i diversi temi che aiutano a inquadrare la gara di andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma che si giocherà giovedì alle 21 a San Siro, c'è anche quello relativo alla difesa rossonera. La squadra di Pioli, infatti, dovrà fare a meno di Fikayo Tomori, vittima di una squalifica in campo europeo. Per tale ragione questa mattina Tuttosport prova a ragionare su come il Diavolo sostituirà il suo miglior difensore, numeri alla mano: "Tomori out. La difesa del Milan sotto esame". Nell'occhiello si legge: "La squadra di Pioli ha trovato l'equilibrio giusto dopo un inizio di stagione altalenante: solo tre gol subiti nelle ultime sei partite. Ora la sfida decisiva in Europa".

E in questo equilibrio un ruolo fondamentale lo gioca Fikayo Tomori che da quando è tornato post infortunio si è ripreso immediatamente il posto da titolare. I numeri del Diavolo, con l'inglese in campo, sono eloquenti: "L'inglese è squalificato, non ci sarà nella gara di andata contro la Roma. Senza di lui i rossoneri hanno incassato almeno 2 reti in 4 match su 9". Dati non incoraggianti ma Pioli si affida agli altri della difesa, cresciuti negli ultimi tempi come reparto. A complicare le cose i nuovi infortuni di Kalulu e Thiaw: il tedesco potrebbe recuperare ma ancora ieri non si era allenato con il gruppo. Dunque si va verso la coppia Kjaer-Gabbia che ha fatto vedere buone cose nelle ultime settimane, quando schierata.