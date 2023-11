Tuttosport: "Decreto Crescita, oro per il Milan: nessuno compra di più all’estero"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Decreto Crescita, oro per il Milan: nessuno compra di più all’estero". Quello rossonero è il club italiano che sfrutta maggiormente questa norma, tanto che dal mercato estivo 2019 in poi il Diavolo ha investito in Italia appena il 16,4% delle spese totali effettuate per i cartellini dei nuovi giocatori. Nell'ultimo mercato, poi, il Milan ha investito quasi 130 milioni all'estero, mentre in Italia ha preso solo tre giocatori, tutti a parametro zero (Sportiello, Jovic e Romero).