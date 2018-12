Tuttosport - Giocatori non da Milan: una squadra costruita male

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane critica aspramente il club rossonero dopo la sconfitta interna con la Fiorentina. Gattuso è tornato in bilico e si gioca tutto nelle prossime gare. Ma se davvero Leonardo e Maldini dovessero optare per l'esonero - si legge - siamo davvero curiosi di vedere chi sarà in grado di trasformare giocatori mediocri come Laxalt e Castillejo o inaffidabili come Calhanoglu e Suso. È ora di ribadirlo una volta per tutte: questa squadra è stata costruita male, con troppi giocatori non da Milan. E con un top player, Gonzalo Higuain, che si è presto adeguato alla mediocrità circostante.