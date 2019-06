Tuttosport - Maldini punta su Giampaolo: convinti Elliott e Gazidis

Il nome caldissimo e che rappresenta la prima scelta per la panchina del Milan è quello di Giampaolo. Come riporta il quotidiano Tuttosport, l’attuale tecnico della Samp, dalla quale dovrebbe liberarsi nel corso della prossima settimana, è in pole, mentre sono in calo le quotazioni di Simone Inzaghi (che ha raggiunto un accordo con Lotito per il rinnovo del contratto), così come quelle di De Zerbi e Di Francesco. Dopo le prime titubanze, anche Elliott e Gazidis si sarebbero convinti della nomination fatta da Maldini: Giampaolo si avvicina ai rossoneri.