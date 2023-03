Tuttosport - Milan, allarme Brahim: il Real Madrid vuole indietro il suo trequartista

MilanNews.it

Come riporta Tuttosport, il Milan è stato allarmato dal Real Madrid per la questione Brahim Diaz. I Blancos, infatti, vogliono riportare a casa Brahim Diaz per ringiovanire la rosa e puntare sui giocatori spagnoli. Inoltre a Madrid ne fanno anche una questione economica: sul tavolo pare ci sia un sondaggio dell'Arsenal che potrebbe garantire più di 30 milioni di euro per Brahim.