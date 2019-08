Buona la prova di Lucas Biglia, tra i migliori in campo contro il Manchester. L’argentino - scrive Tuttosport - conferma il suo stato di grazia facendo girare la squadra alla perfezione. Bennacer dovrà faticare per togliergli il posto fin da subito. In attesa che l’algerino si integri nel sistema di Giampaolo, potrebbe essere proprio Biglia a partire titolare.