Tuttosport - Milan, cessione di Suso ipotesi estrema ma non da escludere

I problemi fisici stanno bloccando Suso. Come riporta Tuttosport, però, non manca chi ritiene la pubalgia (che da tempo ormai lo affligge) solo una concausa e non il motivo principale dell’involuzione dello spagnolo. Molti tifosi e addetti ai lavori evidenziano come le giocate dell’esterno rossonero siano sempre uguali e che i difensori abbiano ormai imparato a contenerlo. Suso è stato pagato pochi euro e in un momento in cui il bilancio del Milan ha bisogno di plusvalenze non si può escludere nulla. Nemmeno che, senza una decisa inversione di tendenza, possa anche essere venduto a giugno. Ipotesi estrema, ovviamente, ma assolutamente possibile.