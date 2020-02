Tuttosport - Milan, finale di gara ingiustificabile

Il rigore inesistente concesso da Calvarese alla Fiorentina ha fatto certamente la differenza, ma il Milan deve comunque recitare il mea culpa per aver gettato al vento la partita. Come riporta Tuttosport, infatti, non è giustificabile quanto è accaduto nel finale: la squadra di Pioli si è sciolta, sbagliando palloni banali (forse per la troppa sicurezza) e finendo col rianimare un avversario che sembrava alle corde.