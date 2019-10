Tuttosport - Milan, Pioli ha dato tantissima libertà agli uomini di qualità

Come riferisce l'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, nel suo primo Milan, Stefano Pioli ha dato tantissima libertà agli uomini di qualità: Calhanoglu è per esempio apparso un altro giocatore rispetto agli ultimi 40 giorni, Paquetà si è mosso bene tra le linee, mentre a sinistra Theo Hernandez ha spinto parecchio, tenendo sempre in ansia la difesa pugliese.