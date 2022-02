Tuttosport - Milan, Tomori ha buone chance di giocare mercoledì contro la Lazio

Fikayo Tomori, già in panchina sabato sera nel derby, è pronto per tornare in campo: il difensore inglese, operato lo scorso 14 gennaio al menisco del ginocchio sinistro, ha infatti buone chance per essere schierato mercoledì sera da Stefano Pioli nel match contro la Lazio valido per i quarti di Coppa Italia. Lo riferisce stamattina Tuttosport.