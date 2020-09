Tuttosport - Milan-Vicenza, le pagelle dei rossoneri

Theo Hernandez (voto 7.5) è stato il migliore in campo nell’amichevole contro il Vicenza secondo le pagelle stilate da Tuttosport. Ottima anche la prova di Colombo (7 per lui), autore di uno dei cinque gol rossoneri. Stesso voto per Castillejo, grande protagonista del match con una doppietta. Bene anche Calhanoglu, Kalulu e Stanga (voto 6.5 per loro), così come Brahim Diaz (gol e assist, 6.5 anche per lui). Sufficienza piena per tutti gli altri, ad eccezione del giovanissimo Roback (voto 5.5), che "da prima punta fatica a emergere".