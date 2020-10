Tuttosport: "Nessuno come il Milan"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così oggi: "Nessuno come il Milan". Il noto quotidiano riferisce che i rossoneri di Pioli sono imbattuti in Serie A da ben 118 giorni, cioè dal 22 giugno, giorno in cui è ripreso il campionato dopo la sosta per l'emergenza coronavirus. Da quel momento, il Milan ha ottenuto 13 vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta. Nessuna squadra italiana ha fatto meglio dei rossoneri.