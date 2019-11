Tuttosport - Nuovo stadio: il Comune preferisce non rispondere alla lettera inviata da Inter e Milan

In merito alla questione del nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme, il Comune di Milano preferisce non rispondere alla lettera inviata dai due club per chiedere chiarezza sul significato preciso del riutilizzo di San Siro, posto come condizione per la concessione del pubblico interesse di Palazzo Marino al nuovo impianto. A riportarlo è questa mattina Tuttosport.