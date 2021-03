Tuttosport - Rinnovo Donnarumma: il Milan attende le mosse di Raiola

Si parla anche del caso Donnarumma, relativo al rinnovo di contratto del portiere rossonero, sulle pagine interne del quotidiano Tuttosport. La trattativa prosegue: il Milan - si legge - attende le mosse di Mino Raiola e, nel frattempo, studia il francese Maignan, estremo difensore del Lille. La priorità resta il prolungamento di Donnarumma, ma i vertici di via Aldo Rossi non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto.