Tuttosport - Rivoluzione Milan: nuovo modulo e dentro i nuovi

Dopo la brutta prova di Udine, Giampaolo sta pensando di cambiare modulo. Ma non è così scontato - osserva Tuttosport - che si torni al 4-3-3. Non basterà cambiare sistema di gioco, ovvio, ma anche gli interpreti. Contro il Brescia, Bennacer agirà in cabina di regia, mentre potrebbero trovare spazio dall’inizio anche Leao e Kessie. Infine, occhio a Conti: al termine del match con l’Udinese, Giampaolo si è lamentato della poca spinta sulle fasce, chissà quindi che anche tra i terzini non possa avvenire una piccola rivoluzione.