Tuttosport: "Si riparte? Ritiri blindati"

Pagina due dell'edizione odierna di Tuttosport è dedicata interamente alle modalità di ripartenza del campionato, con le società che dovrebbero blindarsi all'interno dei propri centri sportivi, come se fossero in ritiro: "Si riparte? Ritiri blindati", titola il quotidiano. Con questa ipotesi si avvicinerebbe il "rischio zero" e si potrebbe procedere a una ripresa. Ma non tutte le squadre sono attrezzate con camere da letto nei centri d'allenamento: solo in dieci in Serie A e notevolmente meno nelle categorie inferiori.