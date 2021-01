Il quotidiano Tuttosport pone l’accento su Ibrahimovic, o meglio, sui numeri strepitosi del fuoriclasse svedese, che in questo campionato ha realizzato 12 gol con cinque doppiette. In carriera Zlatan ha segnato 498 reti ed è a sole due lunghezze da quota 500. Un grande traguardo che solo in pochi hanno raggiunto. Ibra ha tutto il tempo per riuscirci, ma lui vuole festeggiare subito, senza perdere tempo.