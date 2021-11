Tuttosport sul centrocampo rossonero: "Il futuro si chiama Pobega"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina sul centrocampo del Milan: "Il futuro si chiama Pobega". In attesa di capire quale sarà la decisione di Kessie sul rinnovo, il club di via Aldo Rossi continua a tenere d'occhio la crescita del giovane mediano in prestito al Torino il quale farà parte del progetto tecnico rossonero indipendentemente dalla scelta finale dell'ivoriano.