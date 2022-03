Tuttosport titola: "Il derby dei rimpianti: il Milan ci prova, l'Inter non svolta"

MilanNews.it

"Il derby dei rimpianti: il Milan ci prova, l'Inter non svolta": è questo il titolo odierno di Tuttosport sulla sfida di ieri sera a San Siro tra rossoneri e nerazzurri che si è conclusa 0-0. La squadra di Pioli è apparsa più pimpante e più vivace, ma ha peccato di precisione in diverse occasioni. Ancora a secco invece la formazione di Inzaghi che non va in gol da quattro partite di fila.