Tuttosport titola: "Kessie-Brozo, derby a scadenza"

"Kessie-Brozo, derby a scadenza": titola così questa mattina Tuttosport che parla della situazione dei due centrocampisti che sono entrambi in scadenza di contratto con il rispettivo club. Sia Kessie che Brozovic sono due colonne rispettivamente di Milan e Inter, ma per il momento per entrambi la firma del prolungamento appare piuttosto lontana.